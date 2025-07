Após operação contra Bolsonaro, Flávio sugere que Trump retire tarifaço, mas apaga postagem

Outra medida restritiva determinada pelo STF exige que ele permaneça na residência de 19 horas às 7 da manhã do dia seguinte. Há ainda proibição de se aproximar de embaixadas estrangeiras, comunicar-se com diplomatas estrangeiros ou outros réus e investigados no STF.

Mandados são cumpridos na residência de Bolsonaro em Brasília e em sedes do Partido Liberal (PL). A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.

Bolsonaro foi levado pelos agentes da PF para a sede do Centro de Monitoração Eletrônica da Polícia Civil, em Brasília (DF), onde foi colocada uma tornozeleira eletrônica. Agentes apreenderam na residência do ex-presidente US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie. Também foram apreendidos o celular de Bolsonaro e alguns pen drives.