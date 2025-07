Ciro Gomes mantém silêncio sobre tarifas de Trump para o Brasil

O ex-ministro é um dos principais críticos da política econômica do terceiro governo do presidente Lula (PT)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última quinta-feira, 10, deputados estaduais pedetistas, aliados ao ex-governador votaram, juntamente de bolsonaristas, contra o “Manifesto em Defesa do Brasil”, documento proposto por Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como resposta às medidas anunciadas pelo presidente americano.

Ciro é crítico da político econômica do Governo Lula

Ciro foi ministro da Fazenda durante o governo de Itamar Franco e é uma das vozes mais ativas contra as políticas econômicas do terceiro mandato de Lula, principalmente em relação a taxa Selic.

A última postagem do ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional nas redes sociais foi um vídeo publicado no início do ano criticando a política de juros do atual presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmando que a porcentagem de 15% de juros é uma escolha do Governo Lula.