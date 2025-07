'Trump' e 'Respeita o Brasil' lideram reações nas redes sobre tarifaço americano

TRUMP diz que novas tarifas adicionais poderão ser impostas, caso haja retaliação / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O anúncio feito por Donald Trump na última quarta-feira, 9, de que as exportações brasileiras sofrerão uma taxação adicional de 50%, e a resposta do presidente Lula (PT) sobre a soberania nacional e reciprocidade econômica acumulavam mais de 240 milhões de impressões e 9,1 milhões de curtidas no X até a manhã desta quinta. É o que mostra o levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados. No X (antigo Twitter), o nome de Trump apareceu na 1ª colocação dos Trending Topics Brasil, acumulando mais de 36,5 milhões de citações (até as 9h15min desta quinta). Em segundo lugar, o termo "Respeita o Brasil" aparecia com cerca de 1,99 milhão; puxado por aqueles que defendem a resposta de Lula à tentativa de interferência por parte de Trump.