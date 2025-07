Eduardo Bolsonaro usa taxação de Trump para cobrar do Congresso anistia ao ex-presidente

Vivendo nos Estados Unidos, onde diz atuar para impor sanções contra o STF por causa das investigações contra Bolsonaro, Eduardo publicou uma nota, intitulada "Uma hora a conta chega" apelando para que as autoridades brasileiras "evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades". Ele ignorou que a iniciativa da sobretaxa contra o Brasil partiu de Trump.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a decisão do presidente americano Donald Trump de taxar os produtos brasileiros em 50%, anunciada nesta quarta-feira, 9, para cobrar do Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar licenciado chega a chamar a sobretaxação imposta pelos EUA de "tarifa-Moraes".

"Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão - especialmente online - e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar - especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam três semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária", escreveu o deputado, junto do comunicador Paulo Figueiredo, que também mora nos Estados Unidos.

Ele argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes vêm, em suas palavras, colecionando violações de direitos humanos, e chama o julgamento contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado na corte de "farsa". Para ele, Trump enxergou a suposta derrocada democrática e tem agido para punir o País.

Eduardo sugere, na nota, que tentou fazer com que as punições de Trump afetassem apenas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito que pode condenar o seu pai, e não o restante do País. Se implementados, os impostos - que o deputado chama de "tarifa-Moraes", podem causar prejuízo econômico a produtores brasileiros que têm entrada no mercado americano.

"Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos: Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos", afirmou.