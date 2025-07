Sarto se reúne com deputados da oposição, defende a própria gestão e critica Evandro

Café da oposição com José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza. assembleia Legislativa. / Crédito: FÁBIO LIMA

Convidado desta quarta-feira, 9, do Café da Oposição, reunião semanal de deputados opositores ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), saiu em defesa da própria gestão na Prefeitura de Fortaleza (2021-2024), além de criticar seu sucessor, o atual prefeito Evandro Leitão (PT). Sarto retornou à Alece, onde teve sete mandatos consecutivos como deputado estadual e chegou a ocupar o posto de presidente da Casa antes de assumir a Prefeitura de Fortaleza. Na pauta do encontro, falou sobre temas como saúde, educação e política.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gestão O pedetista iniciou a fala, no gabinete do deputado Cláudio Pinho (PDT), destacando dados econômicos da Capital nos anos de sua gestão. O ex-gestor reafirmou ter colocado Fortaleza como o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste, mesmo com a pandemia. "Deixei ainda mais de R$ 600 milhões em caixa. Que banco aprovaria empréstimo, como foi aprovado para o Evandro (Leitão), com a Prefeitura quebrada como ele disse que estava?", questionou.

Saúde Ao entrar na questão da Saúde, Sarto citou alguns gestores, atualmente em cargos de chefia no município, que já trabalhavam na gestão do PDT. "O núcleo duro da gestão da Saúde é pedetista", destacou. Sarto rebateu mais uma vez o discurso sobre contas que deixou em aberto e pagamentos não realizados no setor. Ele afirmou que toda gestão que chega ao fim deixa "restos a pagar", o que seria "absolutamente normal", segundo o prefeito. "A Luizianne deixou em torno de R$ 400 milhões para o Roberto Claudio. É algo natural na gestão", explicou. O ex-prefeito defendeu o avanço, em termos de obras no segmento, na Capital. “RC fez 22 postos em oito anos, eu fiz 24 postos em quatro. O posto que fiz na Jacarecanga, na Francisco Sá, dentro do shopping, é o maior posto do Brasil”, argumentou.

Falta de medicamentos Sarto negou que tenha entregado a cidade com falta de medicamentos nas unidades de saúde. Segundo ele, com exceção de "quatro ou cinco medicações que têm problema nacional", o estoque estaria normalizado, com centro de distribuição de medicação na Messejana. "Como que hoje está faltando remédio? A primeira secretaria de Saúde pediu demissão, por que será?". Ele lembrou que, até dezembro, o aplicativo Mais Saúde informava a população sobre a situação das unidades do município. "Hoje parou. O sistema avisava a central de compras quando chegava a 20% do estoque. Ai hoje o prefeito do PT pede para a população avisar quando está faltando remédio. Como que isso pode estar certo? Minimamente um atestado de incompetência", disparou. IJF Questionado sobre o Instituto Dr. José Frota (IJF), Sarto lembrou que a grande maioria da verba que gere o hospital vem do município, mesmo com a unidade atendendo a população de outras cidades cearenses. Ele destacou que durante sua gestão, o Governo do Estado teria diminuído aportes para o hospital.