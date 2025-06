Secretário ironiza vídeo de Ciro e Sarto cantando e ex-prefeito rebate

Chagas Vieira, José Sarto e Alexandre Pereira, em 2022, pouco antes do rompimento da antiga aliança governista / Crédito: João Filho Tavares

Interlocutores da base de apoio ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e da oposição à gestão petista têm travado uma batalha nas redes sociais, a cerca de um ano e quatro meses das eleições de 2026. O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e o ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), têm trocado acusações de má administração em postagens recentes, com tom de provocação e críticas. Chagas postou vídeo em que Sarto aparece cantando ao lado do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e de outras pessoas. “Estariam comemorando a mais desastrosa gestão da história de Fortaleza?”, questionou o secretário na publicação, alegando que o grupo político composto por ambos deixou “caos no IJF, postos sem remédios, ruas esburacadas e cheias de lixo, mesmo com a taxa do lixo que eles criaram”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sarto rebateu em postagem no Instagram: “Não para, não para o medo do governo do PT. Calma turma, o Ciro só tomou um café… Não precisa desse aperreio, a eleição é só ano que vem”, escreveu o ex-prefeito, fazendo sinalização a rumores de que Ciro poderia ser candidato a governador. E seguiu: "Vamos colocar remédios, médicos nos postos de saúde e cuidar da segurança pública? Melhor, né? E o Ceará 3x mais forte? Nada ainda? Bora trabalhar!";