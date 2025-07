Conin diz que PT tem que estar preparado para reeleger Lula mesmo sem apoio do Centrão

Conin foi reeleito presidente do PT Ceará e falou sobre os desafios para 2026. / Crédito: Luiza Vieira / Rádio O POVO CBN

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, defendeu a unidade partidária após as eleições internas realizadas no último domingo, 6. Ele apontou que a sigla tem que estar preparada para as eleições de 2026 independentemente de ter apoio - ou não - de partidos do chamado Centrão; que compõem o governo do presidente Lula (PT), mas não garantem apoio automático em votações. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, na última terça-feira, 8, o dirigente petista lembrou que Lula foi eleito “sem o apoio desses partidos” e que as legendas embarcaram no governo posteriormente.

Na avaliação de Conin, o governo federal enfrentará desafios no Congresso, com relação a determinados partidos, e a base governista já se prepara nesse sentido. "Temos que estar preparados para reeleger o Lula, mesmo se alguns desses partidos resolverem desembarcar do governo", afirmou, citando que a base que elegeu Lula em 2022 já era minoritária, com cerca de 130 deputados.

Entre os partidos que ocuparam ou ocupam espaços no governo federal, mas que não garantem todos os votos automaticamente para o governo na Câmara e no Senado estão legendas como: PP, União Brasil e PSD. No cenário cearense, o dirigente petista disse confiar na força da aliança entre Lula, o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas, para manter a influência conquistada no último pleito nacional. “A população entendeu a mensagem. Lula, Camilo e Elmano fariam muito bem ao Ceará e essa mensagem continua atual”, declarou.