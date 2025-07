PT derruba liminar que determinava a inclusão de deputada na eleição interna em MG

O Partido dos Trabalhadores conseguiu derrubar, nesta segunda-feira, 7, a decisão liminar que determinava a inclusão da deputada federal Dandara Tonantzin na eleição interna da legenda em Minas Gerais. A ação judicial paralisou o pleito no Estado e arriscou interferir no andamento do processo eleitoral do comando da sigla. Dandara havia entrado na Justiça para manter a candidatura à presidência do diretório mineiro, que havia sido negada pelo PT. O partido alega que o nome da deputada foi tirado da votação em razão do pagamento fora do prazo de uma dívida partidária de cerca de R$ 130 mil. O regulamento da eleição exigia que pendências financeiras fossem quitadas até 29 de maio, o que a parlamentar não fez.

Dandara é apoiada pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que foi líder do PT na Câmara e figura-chave dentro do partido na vitória de Lula em Minas Gerais na disputa presidencial de 2022. Lopes chegou a comparar a exclusão de Dandara da eleição interna à ausência de Lula no pleito de 2018 e aliados citaram um "golpe" na sigla. A liminar obtida por Dandara na primeira instância da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na véspera do pleito, determinava que o PT tomasse as medidas necessárias para que a deputada participasse da eleição, em igualdade de condições com os demais candidatos. O diretório nacional do PT decidiu adiar a realização da votação do processo de eleição direta (PED) em Minas para atender à Justiça. O partido apontou "impossibilidade logística" de colocar o nome de Dandara nas cédulas eleitorais enviadas a cerca de 700 municípios mineiros. "O adiamento cumpre a decisão judicial de garantir igualdade de condições aos candidatos, sem prejuízo da defesa do diretório nacional no processo em referência que demonstrará a plena regularidade de todas decisões tomadas pelas instâncias internas do partido", afirmou o PT.