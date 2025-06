Em maio, 5 deputados cearenses votaram contra aumento no número de vagas na Câmara

Congresso Nacional, em Brasília / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou a criação de 18 novas vagas de deputados federais a partir das eleições de 2026, quando o número passará das atuais 513 para 531 vagas. A decisão ocorreu após votação na Câmara e no Senado. O Ceará será contemplado com mais uma vaga, totalizando 23. A votação do projeto ocorreu inicialmente em maio, na Câmara. À época, os deputados cearenses André Fernandes (PL), Célio Studart (PSD), Dayany Bittencourt (União), Dr. Jaziel (PL) e Luizianne Lins (PT) foram contrários ao aumento do número de vagas. A proposta foi aprovada com 270 votos favoráveis, 207 contrários e uma abstenção. Os demais parlamentares cearenses votaram a favor do texto, que seguiu para o Senado.

No Senado, foram 41 votos favoráveis, o mínimo necessário, e 33 contrários. O senador Eduardo Girão (Novo) foi o único entre os cearenses que votou contra. Os senadores também definiram que a criação e a manutenção dos novos mandatos não poderão aumentar as despesas totais da Câmara entre 2027 e 2030. No último dia 25, o texto voltou à Câmara, para deputados analisarem a mudança feitas pelo relator no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), que incluiu emenda proibindo aumento de despesa. O placar pela aprovação da emenda, entre os deputados, foi de 361 votos favoráveis, 36 contrários e 30 abstenções. Nesta votação, os deputados apenas podiam decidir entre acatar as mudanças no Senado ou manter o texto original da Càmara. Não havia mais possibilidade de reiejtar o projeto. Na votação sobre a emenda, a maioria dos parlamentares cearenses manifestou entendimento favorável. Entre os deputados cearenses, a deputada Luizianne Lins (PT) se absteve, enquanto três outros deputados não votaram. O restante votou a favor da mudança aplicada no Senado. A medida segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, o texto foi votado no Plenário da Câmara na primeira semana de maio. Na ocasião, o deputado e relator, Damião Feliciano (União) apresentou substitutivo. Veja abaixo, como votaram os deputados cearenses à época.