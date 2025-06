Câmara chancela texto do Senado e aprova ampliação do número de deputados federais

O placar foi de 361 votos favoráveis, 36 contrários e 30 abstenções. O texto voltou para a Câmara por mudanças feitas pelo relator no Senado , Marcelo Castro (MDB-PI). A medida precisa ser sancionada até 30 de junho, prazo determinado pela Justiça.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei complementar que amplia o número de deputados federais a partir das eleições de 2026, com as vagas saindo de 513 para 531. Agora, o texto vai à sanção presidencial. Ceará ganhará uma cadeira.

Os valores correspondentes ao exercício de 2025 devem ser mantidos. Com a mudança feita no Senado, os custos devem diminuir para R$ 10 milhões ao ano, já que contemplará apenas os salários dos novos parlamentares.

Na primeira aprovação na Câmara, em maio de ano, o texto estimava impacto de R$ 64,6 milhões nos cofres públicos ao ano. Contudo, Castro incluiu uma emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) que proíbe qualquer aumento de despesas, incluindo verbas de gabinetes e cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia.

Além disso, será admitida a atualização monetária dos valores mantidos constantes a cada sessão legislativa. A proposta não afeta os aumentos que possam ocorrer nas Assembleias Legislativas estaduais impactadas pela medida da Câmara.

Com ampliação, Ceará contará com mais uma vaga na Assembleia Legislativa

Uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) abrirá com a mudança. Tanto nas assembleias legislativas de cada estado quanto na Câmara, o número de cadeiras para os parlamentares é definido com base na quantidade de habitantes. A quantidade de deputados federais não é alterada desde 1993.

Após a divulgação do último censo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a redistribuição de cadeiras é prevista em matéria da deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), com a relatoria do senador Marcelo Castro.