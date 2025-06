Senado aprova ampliação do número de deputados federais; Ceará deve ganhar uma vaga

PLENÁRIO do Senado Federal em Brasília / Crédito: Agência Senado

Por 41 votos a 33, o Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, o texto-base do projeto de lei complementar que amplia o número de deputados federais. A proposta prevê aumento a partir das eleições de 2026, com as vagas saindo de 513 para 531.

O texto deve voltar para a Câmara dos Deputados, e pode ser votado ainda nesta quarta, por mudanças feitas pelo relator na Casa Alta, senador Marcelo Castro (MDB-PI). A medida precisa ser sancionada até 30 de junho, prazo determinado pela Justiça.

Além disso, será admitida a atualização monetária dos valores mantidos constantes a cada sessão legislativa. A proposta não afeta os aumentos que possam ocorrer nas Assembleias Legislativas estaduais impactadas pela medida da Câmara. Veja como votaram os senadores do Ceará Augusta Brito (PT): a favorável à ampliação;

Cid Gomes (PSB): favorável; Eduardo Girão (Novo): contrário Com ampliação, Ceará contará com mais uma vaga na Assembleia Legislativa Uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) abrirá com a mudança. Tanto nas assembleias legislativas de cada estado quanto na Câmara, o número de cadeiras para os parlamentares é definido com base na quantidade de habitantes. A quantidade de deputados federais não é alterada desde 1993.

Após a divulgação do último censo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a redistribuição de cadeiras é prevista em matéria da deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), com a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

O projeto de lei foi apresentado pela Câmara como resposta a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, a Corte deu um prazo até 30 de junho de 2025 para que o Congresso atualizasse a representação dos estados na Câmara.

Em caso de a redistribuição ser aprovada, a mudança já se aplicará para as eleições de 2026 e seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que terá 15 dias úteis para decidir sobre o tema.