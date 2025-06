Eduardo Diatahy lança livro em evento realizado pela UFC nesta terça, 24

Evento está marcado para a terça-feira, 24, às 19h30min, no Auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará

O Colégio de Estudos Avançados (CEA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza, na próxima terça-feira, 24 de junho, às 19h30min, no Auditório da Reitoria, nova edição do evento conhecido como Conferências Avançadas. No dia, o sociólogo e escritor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes lançará seu novo livro “Capistrano de Abreu e o Brasil redescoberto”.

A obra é um compilado de textos produzidos por Diatahy, docente titular do Departamento de Ciências Sociais e professor emérito da UFC, ao longo de mais de 20 anos.