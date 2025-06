UFC de Portas Abertas oferece programação gratuita para todas as idades no sábado, 14

UFC de Portas Abertas / Crédito: Procult/UFC

Neste sábado, 14, das 9 às 13 horas, a Pró-Reitoria de cultura (Procult) da Universidade Federal do Ceará (UFC) vai promover a terceira edição do projeto UFC de Portas Abertas. A iniciativa oferece programação gratuita para todas as idades na Reitoria da instituição e em diversos equipamentos culturais.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto busca criar uma aproximação da UFC com a sociedade, ofertando oportunidade de vivenciar de perto as ações da comunidade acadêmica. Uma visita mediada entre os espaços do prédio da Reitoria será realizada pela equipe do Memorial da UFC. O passeio será conduzido pelo historiador Rafael Vieira, a partir das 9 horas, partindo do Salão Nobre da Reitoria. Para os interessados, não será necessária a inscrição prévia. Abertura dos jardins da UFC Disponíveis para piqueniques e atividades ao ar livre, os jardins da Reitoria, no bairro Benfica, estarão abertos para receber visitantes. No local, a Feira Agroecológica da Reforma Agrária fará distribuição de mudas. A feira é realização do Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem-Terra.

Cineblube Matinê Com temática "Desenhando histórias", a sala de projeção do Espaço Cultural Bergson Gurjão vai receber sessão com as produções: Bia Desenha – Anjo de jambo, Lulina e a lua, Pororoca e Quintal, a partir das 10h30min. A mostra é realizada pela Casa Amarela Eusébio Oliveira. Atividades para público infantil Na sala de convivência da reitoria, o projeto de extensão Bolsa Arte Moda, em parceria com a escola Helenita Mota, vai realizar contação de histórias para crianças de 5 a 12 anos. Integrando o projeto Amor Salva, será apresentada o livro "Mara Hope - uma esperança", de Janayde Gonçalves. Após a leitura, os pequenos serão estimulados a produzir desenhos, que estarão expostos em um varal no local. A partir das 10 horas, no Salão Nobre da Reitoria, jogos de tabuleiro devem divertir o público infantil. Bolsistas e voluntários irão monitorar as atividades, garantidos o sucesso da experiência dos pequenos.

Jogos de tabuleiro divertem o público infantil da UFC Crédito: Procult/UFC A iniciativa é realizada pelos projetos Sítio Arqueológico Santa Fé: memória, cultura e patrimônio e Cultura Lúdica na Chapada do Araripe: jogo de tabuleiro em coautoria com crianças, em parceria com projetos Incrível Grupo de Jogos de Tabuleiro (Igrejota) e o Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia (Labgrim) da UFC. A Casa de José de Alencar vai receber programação do projeto Tenda Brincante, no bairro Messejana. O local vai abrigar um conjunto de ações para o público infantil no período da manhã. Atividades como: círculos de histórias de vida, trabalhos manuais, contação de histórias, autocuidado como trabalho de corpo e dança, jogos teatrais, oficinas de criação com materiais naturais e não estruturados.