Cooperativa médica suspende serviços do Issec, que promete quitar pagamentos atrasados até amanhã

Issec / Crédito: Divulgação

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Ceará (Coomtoce) informou ter suspendido, desde quarta-feira, 11, os serviços prestados por meio do convênio que mantém com o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec), alegando atrasos nos pagamentos por atendimentos realizados pelos médicos cooperados. Publicações em redes sociais de médicos mostram trechos do comunicado da Coomtoce, que afirma ter buscado resolver a questão junto ao Issec de forma amigável, mas sem sucesso ou avanços significativos.

“Em atenção ao comunicado emitido pela Coomtoce sobre a suspensão dos serviços, esclarecemos que o Issec está ciente das dificuldades relatadas e tem atuado de forma diligente para solucionar a situação apresentada. Todos os esforços estão sendo empreendidos junto aos setores competentes para regularizar a situação, sendo nossa prioridade restabelecer a normalidade da parceria. Estamos trabalhando integralmente para que uma solução definitiva seja alcançada até sexta, 13 de junho, de forma a evitar prejuízo aos usuários atendidos”. Rita Gomes, presidente da Associação dos Servidores da Secretaria da Educação (Asseec) e coordenadora adjunta do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) criticou o que considera falta de compromisso do Issec. "Há clínicas que estão há mais de um ano sem receber os valores referentes aos atendimentos realizados. Um servidor da Educação que necessita de hemodiálise teve o atendimento negado na semana passada. Hoje, recebi dezenas de ligações de beneficiários do plano, especialmente do interior do Estado, relatando que não conseguiram ser atendidos. Onde está o nosso dinheiro?", questionou.