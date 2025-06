Após condenado por estupro ser solto, deputados cearenses propõem punições mais severas

Após condenado por estupro ser solto, deputados cearenses propõem mais punições mais severas / Crédito: FCO FONTENELE - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

No Pré-Carnaval de 2025 em Fortaleza, uma mulher foi vítima de estupro ao deixar festa no bairro Edson Queiroz. O motorista de aplicativo e ex-lutador de MMA, Edilson Hortêncio da Conceição, de 48 anos, foi preso e condenado pelo crime, mas foi solto na segunda-feira, 9. Após a progressão da pena, deputados federais cearenses apresentaram projetos para tratar de forma mais rigorosa crimes como esse. Os parlamentares Dayany Bittencourt (União Brasil) e André Figueiredo (PDT) apresentaram projetos de lei na Câmara dos Deputados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O homem foi colocado em liberdade pela Justiça do Ceará poucos dias após assinar a sentença. Edilson foi condenado a cumprir oito anos de reclusão por crime de estupro e dois meses por crime de resistência no momento em que foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O POVO opta por não divulgar o nome da vítima para preservá-la. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

A decisão da Justiça foi fundamentada por sua primariedade e “bons antecedentes”. “Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua primariedade e bons antecedentes”, decidiu a juíza Adriana Aguiar Guimarães. Após a soltura, a mulher de 27 anos se manifestou por meio das redes sociais. Essa foi a sua primeira aparição falando abertamente do episódio desde o crime. Tempo de prisão cautelar A deputada Dayany Bittencourt propôs a criação de uma lei, além de estabelecer punições e o cumprimento de pena mais severa aos crimes de estupro e estupro de vulnerável.

Um dos principais pontos da proposta da parlamentar foca em estabelecer que o tempo de prisão provisória não seja computado para fins de definição do regime inicial de cumprimento de pena.

No caso em questão, o agressor teve pena residual abaixo de oito anos após o tempo decorrido da prisão provisória, o que permitiu a progressão para o regime semiaberto. “Essa distorção, embora tecnicamente legal, com base na alínea 'a' do §2º do art. 33 do Código Penal, é moralmente inaceitável, pois minimiza a gravidade do crime e desconsidera o sofrimento da vítima”, justifica o projeto. Como forma de “corrigir essa injustiça”, a proposição prevê que o tempo de prisão cautelar não seja mais considerado na determinação do regime inicial.

LEIA TAMBÉM | Estupro: o que fazer após ser vítima do crime “Essa mudança evitará que criminosos perigosos, como estupradores, tenham acesso precoce a regimes menos restritivos, garantindo que a punição seja proporcional ao delito cometido”, diz o texto. O PL 2762/25 também prevê:



O endurecimento das penas para crimes de estupro, ampliando a reclusão máxima para até 40 anos em casos que resultem em morte, em sintonia com as recentes alterações do pacote anticrime;

para crimes de estupro, ampliando a reclusão máxima para até 40 anos em casos que resultem em morte, em sintonia com as recentes alterações do pacote anticrime; Critérios mais rigorosos para a progressão de regime , exigindo o cumprimento de pelo menos 80% da pena em casos gerais e até 95% para crimes contra vítimas vulneráveis;

, exigindo o cumprimento de pelo menos 80% da pena em casos gerais e até 95% para crimes contra vítimas vulneráveis; Veda o livramento condicional, quando é permitido ao condenado cumprir o restante da pena em liberdade. Na justificativa, a deputada ressalta: “Essas medidas são essenciais para transmitir uma mensagem clara: a sociedade brasileira não tolerará a violência sexual, e os autores desses crimes devem ser punidos com todo o rigor da lei”. Vedação de liberdade em crimes hediondos O projeto de lei 2826/2025, de autoria do deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT no Ceará, tem o objetivo de impedir que condenados por crimes hediondos possam responder em liberdade “com base em critérios subjetivos”. A proposição prevê mudanças no Código de Processo Penal e na Lei de Crimes Hediondos, para que, nesses casos, a prisão preventiva seja a regra e que não seja concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, além de não serem aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, salvo casos excepcionais.