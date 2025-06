CPI das Bets pode pedir indiciamento de Virgínia Fonseca; assista ao vivo

A CPI das Bets foi instalada em novembro de 2024 com o objetivo de investigar irregularidades e práticas abusivas no setor de apostas esportivas online.

A influenciadora tem contrato milionário com a Blaze, plataforma investigada, e sua empresa de cosméticos, a WePink, também aparece em documentos compartilhados pela CPI com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a assessoria de Thronicke, o relatório final inclui mais de 500 páginas e sugere não apenas os indiciamentos, mas também o compartilhamento de provas com órgãos de investigação.

Isso se deve à repetição de pedidos, como convites e convocações. Em volume de documentos recebidos, a comissão ficou atrás da CPI da Manipulação de Resultados Esportivos.

CPI das Bets: votação e prazo final

A votação do relatório final está prevista para quarta-feira, 11. Para que as propostas de Soraya Thronicke sejam aprovadas, é necessário o voto favorável de pelo menos seis dos onze senadores titulares da CPI.

A comissão deve encerrar oficialmente os trabalhos no sábado, 14, sem possibilidade de prorrogação. Como o Senado não costuma funcionar aos fins de semana, o encerramento prático ocorrerá até sexta-feira.



Como assistir às sessões ao vivo da CPI das Bets?

Para assistir a CPI das Bets ao vivo, existem duas opções. A primeira é acessar diretamente o canal da TV Senado no YouTube. Lá, a reunião aparece como uma live aberta ao público assim que os trabalhos são iniciados.

A outra opção é acessar a própria página da CPI das Bets no site do Senado Federal, no qual cada reunião pode ser pesquisada por data, além de conter informações como a pauta, o resultado e as notas taquigráficas específicas daquele dia.