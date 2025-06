Bolsonaro será próximo a ser interrogado: 'Se eu puder ficar à vontade, vão ser horas'

Os advogados do ex-presidente preparam uma estratégia de defesa que envolve a reprodução de vídeos com críticas de autoridades de esquerda às urnas eletrônicas

O ex-presidente Jair Bolsonaro promete responder aos questionamentos sobre as suas ações e falar por horas durante o seu interrogatório na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em conversa com os jornalistas no plenário da Corte antes do início da sessão nesta terça-feira,10, Bolsonaro disse que "se puder ficar à vontade, se preparem, vai ser horas" (sic).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os advogados do ex-presidente preparam uma estratégia de defesa que envolve a reprodução de vídeos com críticas de autoridades de esquerda às urnas eletrônicas. Devem ser transmitidas imagens de discursos do ministro do STF Flávio Dino e do ex-ministro Carlos Lupi apontando inconsistências no sistema eletrônico de votação.

"São 11 ou 12 vídeos curtinhos que tem a ver com o processo. Tem ato meu, pronunciamento meu. Tem um do Flávio Dino condenando a urna eletrônica. Carlos Lupi também falando que sem a impressão do voto é fraude", afirmou.

Assista ao vivo:

Bolsonaro voltou a defender a adoção do voto impresso nos moldes adotados pela Venezuela e pelo Paraguai.