217 anos de fundação da Polícia Civil do Ceará são comemorados na Assembleia

Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa (Alece) / Crédito: Guilherme Gonsalves

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza, nesta segunda-feira, 9, sessão solene em comemoração aos 217 anos de fundação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A homenagem destacará a trajetória da instituição e os serviços prestados no Estado. O evento terá início às 17 horas no plenário 13 de Maio. Além dos deputados, estarão presentes membros da Polícia Civil, representantes de sindicatos e de associações da categoria.

Na fala, o parlamentar também ressaltou o “momento de fortalecimento da política de Segurança Pública”, citando a prestação de concurso público para a categoria neste ano. Em agosto, está prevista a realização das provas para os cargos de oficiais investigadores de Polícia da PC-CE. No certame, serão destinadas 750 vagas, sendo 500 para convocações imediatas e outras 250 para formação de cadastro reserva. Para o deputado Carmelo Neto (PL), o momento é uma forma de "valorizar os homens e mulheres que colocam suas vidas em risco diariamente". Ele falou ainda que defender as forças de segurança do Estado é um compromisso que carrega com "orgulho".

Polícia Civil: a história Fundada em 1808, a Polícia Civil no Estado foi criada pela Intendência Geral de Polícia da Corte, em ato expedido pelo príncipe regente Dom João, no dia 10 de junho daquele ano. Ao longo do século XX, foram criados os cargos de chefe de Polícia, delegado Regional e delegado Subregional, além da Secretaria de Polícia e Segurança Pública. Em 1969, foi publicado o primeiro Estatuto da Polícia Civil de Carreira do Estado do Ceará.