190 anos da Alece reúne senador, governador, prefeito, deputados e ex-presidentes do parlamento

Sessão solene teve a presença de gerações de presidente do parlamento cearense e dos chefes do Executivo estadual e municipal, Elmano de Freitas e Evandro Leitão

A sessão solene de comemoração dos 190 anos de história da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará lotou o Plenário 13 de Maio e contou com a presença de gerações de presidentes do parlamento. O governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o prefeito Evandro Leitão (PT) também estiveram presentes na solenidade ao lado do atual presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri (PSB), na mesa do Plenário.

As homenagens começaram com a lembrança de Maria Zélia Mota, primeira deputada estadual eleita, que faleceu no domingo, 6. O Plenário prestou um minuto de silêncio à memória à ex-parlamentar.