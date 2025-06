Wagner espera que AJ fique no PP, mas diz que ele pode deixar partido caso queira apoiar Elmano

A federação entre União Brasil e Partido Progressista (PP) será formalizada no segundo semestre e, no Ceará, o UB liderará o bloco que, por projeto nacional e estadual, deverá estar na oposição ao PT. Capitão Wagner disse esperar que o deputado federal AJ Albuquerque, presidente do PP cearense, permaneça no partido e integre o bloco, mas que ele pode deixar o partido caso decida apoiar o grupo petista.

AJ é aliado do governador Elmano de Freitas (PT). A sigla tem uma secretaria (Cidades) na gestão petista com Zezinho Albuquerque, pai de AJ, e três deputados estaduais da base do Executivo.