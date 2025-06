Evandro lamenta aproximação de RC com bolsonarismo: 'Manchando a história'

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) lamentou a aproximação do ex-aliado Roberto Cláudio (sem partido) e de outras figuras antes, vistas como do campo progressista, com políticos ligados ao bolsonarismo.

"Essas pessoas estão manchando a sua história, estão manchando o seu passado. Eu só tenho que lamentar, essas pessoas que não estão vendo a população, mas estão vendo, sim, caprichos e estão vendo interesses pessoais e não interesses coletivos", comentou em coletiva na manhã desta quinta-feira, 5.