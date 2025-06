Vereadores votam por engano e reduzem número de cargos que pretendiam criar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O episódio ocorreu durante a votação de uma reforma administrativa proposta pela Prefeitura, que previa a criação de 33 novos cargos comissionados.

Durante as discussões, o vereador Dionísio Pereira (Republicanos), autor de um dos projetos em pauta, concedia entrevista. Ele se irritou com a pergunta feita por um entrevistador, tomou o celular dele e deixou o plenário com o aparelho na mão. A ausência do vereador abriu espaço para uma manobra da oposição, que resolveu testar a atenção da base governista.



O vereador de oposição havia Israel Russo (União Brasil) apresentado uma emenda ao projeto. Junto com o colega de bancada Leandro Moraes (União Brasil), ele votou contra a própria proposta. A tática era simples: confundir a base governista e fazê-la votar a favor ao perceber que a oposição era contra. Deu certo.

Sem perceber que se tratava de uma jogada, os vereadores governistas, acostumados a votar sempre o contrário da oposição, aprovaram a emenda com votos de “sim”. O resultado foi a aprovação da proposta da oposição — por engano da base.