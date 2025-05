Quem é Rubinho Nunes, vereador cassado por laudo falso sobre Boulos nas eleições de 2024

O conteúdo foi divulgado no Instagram de Rubinho na véspera do primeiro turno das eleições. O laudo, posteriormente comprovado como falso por meio de perícia, mencionava um surto psicótico e resultado positivo para cocaína.

Procurado pelo Estadão neste sábado, 31, para comentar a decisão, Rubinho não retornou.

O episódio que levou à cassação do mandato evidenciou a aproximação entre Rubinho e Marçal durante o pleito de 2024. Embora inicialmente apoiasse a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o vereador rompeu com a campanha em agosto do ano passado e passou a atuar de forma alinhada ao influenciador, que disputava a Prefeitura pelo PRTB.

Eleito vereador pela primeira vez em 2020, com pouco mais de 33 mil votos, Rubinho ganhou projeção nacional como um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), atuando como advogado e com presença constante nas redes sociais. Em 2024, foi reeleito com mais de 101 mil votos e deixou de ser apenas um nome do baixo clero da Câmara para passar a ser cogitado nos bastidores como possível presidente da Casa.

O rompimento com Nunes, no entanto, frustrou seus planos. À época, ao ser questionado pelo Estadão sobre a possibilidade de Rubinho presidir o Legislativo paulistano, o prefeito foi direto: afirmou que o cargo exigia alguém com "caráter".