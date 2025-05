Vereador do PL e sindicalista brigam em audiência pública na Câmara de SP

O entrevero ocorreu durante audiência pública para discutir a regularização do serviço de mototáxi na capital paulista

O vereador, a favor de que o serviço seja permitido na cidade, se referiu ao sindicalista na tribuna do plenário como "pelego", termo usado para descrever um dirigente ou militante que se recusa a fazer greve ou se opõe a conflitos com os patrões.

O vereador Lucas Pavanato (PL) e o presidente do sindicato dos motoboys de São Paulo, Gilberto Almeida dos Santos, se envolveram em uma briga na tarde desta quinta-feira, 29, na Câmara Municipal. O entrevero ocorreu durante audiência pública para discutir a regularização do serviço de mototáxi na capital paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Serei breve. Só para parabenizar o prefeito, ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar na história. Realmente, uma piada", disse o vereador, que foi repreendido pela colega Renata Falzoni (PSB), que coordena os trabalhos.

"Gil dos Motoboys", como é conhecido o sindicalista, se dirigiu até a tribuna e pegou o vereador pela camisa, momento em que assessores e a segurança da Câmara interviram para separar ambos.

Pavanato registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia, solicitando medidas protetivas contra Gilberto e afirmando que ficou com "vermelhidão" na pele e sua camiseta foi rasgada.

O sindicalista postou um vídeo nas redes sociais do sindicato afirmando que também estava a caminho da delegacia, para registrar um boletim de preservação de direito. "Vereadorzinho que agride as pessoas com palavras e não respeita ninguém", disse, se referindo a Pavanato.