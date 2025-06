Missa de Santo Antônio reúne governistas e oposição: petistas à esquerda e conservadores à direita

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado estadual, Carmelo Neto (PL), estiveram presentes na celebração.

Com lugares reservados no templo, lideranças de campos opostos se dividiram entre os assentos da igreja: à esquerda de quem entrava se reuniu o grupo de aliados de Camilo. À direita, os de Carmelo e RC.

Essa foi a primeira agenda na qual os atores se encontraram depois do anúncio de desfiliação de RC do PDT e dos encontros que o ex-prefeito da Capital manteve tanto com o senador Rogério Marinho quanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos do PL, como informou O POVO.

A tendência é de que, em 2026, as duas alas se enfrentem nas urnas na sucessão de Elmano. RC é cotado para postular o Governo representando a oposição, com possível apoio de União Brasil, PL e Novo.