Leo Couto e outros vereadores vão a Brasília em busca de modernizar Legislativo de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), está em Brasília para uma série de reuniões no Congresso Nacional entre esta segunda-feira, 31, e terça-feira, 1º, para conhecer práticas adotadas no legislativo federal de inovação e transparência que possam ser implementadas no parlamento municipal.

Em comitiva, Leo Couto viajou ao lado dos vereadores Bruno Mesquita (PSD), líder da gestão municipal, Professora Adriana Almeida (PT), procuradora da Mulher, de gestores e coordenadores de Tecnologia da Informação da CMFor.