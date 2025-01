Léo Couto avalia mudar sede da Câmara de Fortaleza de lugar: "Uma das opções é o Centro"

O vereador Léo Couto (PSB), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), disse nesta sexta-feira, 3, que irá trabalhar "fortemente" para ter opções de mudança da sede do Legislativo da Capital, atualmente localizado no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante.

"A gente vai trabalhar fortemente para ter algumas opções. Uma das opções é levar a Câmara para o Centro da Cidade. O prefeito Evandro tá focando muito, a gente tem falado muito sobre a revitalização do centro, a (Avenida) Dom Manuel, (Avenida) Monsenhor Tabosa, que são pontos importantes, mas não dando no Centro, nós vamos pensar em outras opções, porque a Câmara hoje ficou muito pequena", afirmou.

A transição para o atual local da Câmara Municipal de Fortaleza começou quando José Maria Couto, pai de Léo, comandava o Parlamento municipal. A reforma foi completada em 2004 e, desde então, a sede do parlamento fortalezense permanece atuando no bairro Luciano Cavalcante.

Em 2019, houve um projeto da mudança do Legislativo para o Centro, exatamente onde ficava o prédio do antigo Lord Hotel, em frente à Praça do José de Alencar. A estrutura chegou a ser concedida pelo então governador Camilo Santana (PT), mas com a pandemia da covid-19, a iniciativa foi interrompida e não mais retomada.