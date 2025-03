Leo Couto divulga nesta sexta, 28, cronograma de convocação dos aprovados no concurso da CMFor

O presidente da Casa apresentará os detalhes do chamamento e convocação em coletiva às 14 horas

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), irá divulgar nesta sexta-feira, 28, o cronograma de convocação dos aprovados do concurso do legislativo da capital cearense realizado no ano passado.

Os detalhes sobre o chamamento e convocação serão apresentados pelo presidente da Casa em coletiva de imprensa realizada na sede da Câmara a partir das 14 horas.