Lula: ‘Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer’

Durante visita ao estado, nessa quarta-feira, 28, Lula participou de evento que contou com a entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, um dos projetos de integração do “Velho Chico” no Nordeste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao mencionar sobre os problemas relacionados à escassez na região, Lula declarou: “Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água para cá. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência (fome) era possível trazer”.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Em discurso, o presidente ainda comentou sobre a importância das obras no trecho e enfatizou que “fazia 179 anos que se prometia água para essa região”.

Segundo o Governo Federal, o projeto do ramal tem como objetivo levar as águas do rio São Francisco para 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Com investimento de cerca de R$ 1,6 bilhão, as obras tiveram início em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro, e, com a entrega do trecho de Apodi, está 75% concluída.