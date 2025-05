MP entra com ação contra vereador por maltratar porco e pede que mantenha distância de Evandro

Na ação apresentada na quinta-feira, 22, o Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria da 95ª Zona, pede à Justiça a condenação do vereador por dano moral coletivo. A ação pede que ele pague R$ 100 mil ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Fortaleza. Foi pedida ainda medida cautelar para Alberto ser impedido de chegar a menos de 200 metros de Evandro, exceto se estiver em evento oficial na condição de vereador.

O que mostra o vídeo?

O MPE aponta que, na semana anterior ao segundo turno de 2024, em outubro, Alberto divulgou nas redes sociais vídeo com ofensas a Evandro, que disputava o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL), aliado de Alberto. O vereador aparecia puxando orelhas e patas de um porco, em referência ao sobrenome do candidato petista, e dizia que o adversário "iria para a panela" e "para a churrasqueira" no dia do segundo turno, entre outras agressões verbais.

“Ao fazer os xingamentos, o denunciado praticou o crime de injúria eleitoral majorada, ofendendo a honra de um candidato com palavras de baixo calão de ordem pessoal e com nítida finalidade eleitoral”, considera o MPE na ação penal.

O documento também aponta crime de maus-tratos ao animal, conforme o artigo 32 da lei federal 9.605/98. "No presente caso, é suficientemente demonstrado que o denunciado puxou um porco pelas orelhas e patas durante metros, enquanto o animal a todo tempo grunhe e resiste à ação do acusado. Sua conduta, portanto, provocou sofrimento desnecessário ao animal, o que também se configura como maus-tratos segundo a Resolução nº 1236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária", acrescenta a ação.

O Ministério Público pede ainda condenação por dano moral coletivo, em função de ter violado a postura que um agente político deve manter durante uma campanha eleitoral.