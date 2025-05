Inspetor Alberto: relator diz que parecer sairá em até 15 dias e pode não seguir Procuradoria Escolhido para relatar o caso no Conselho de Ética, Luciano Girão disse que trabalho é independente da Procuradoria, que se manifestou a favor de aceitar todas as representações conrra o vereador. O episódio pelo qual o vereador enfrenta acusações é datado do segundo turno das eleições municipais de 2024 11:48 | 22/05/2025 Autor Rogeslane Nunes Rogeslane Nunes Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: Camila Maia/Especial para O POVO

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) elegeu, nesta quinta-feira, 22, o vereador Luciano Girão (PDT) como relator do caso do vereador Inspetor Alberto (PL), que enfrenta seis representações no Legislativo por vídeo em que maltrata porco. Questionado sobre o trabalho do Conselho e se o grupo seguirá parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, Luciano Girão disse, ainda, que o trabalho é “independente”. “A Procuradoria, ela dá o parecer dela, eu não sou obrigado a seguir parecer da Procuradoria, nosso trabalho é independente, vou ler o parecer, o que eu achar que se aplica, vamos aplicar, mas a minha admissibilidade será pela lei”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora >> Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Segundo o relator, o prazo para emitir o parecer será entre 10 e 15 dias. O episódio pelo qual o vereador enfrenta acusações é datado do segundo turno das eleições municipais de 2024. Sobre a possibilidade de prosseguimento do processo, Girão disse que “se as representações, se os processos estiverem dentro da legalidade, nesse momento inicial, o que é a admissibilidade do processo, do procedimento, ele tem o fluxo”. Ele continua: “A gente vai entrar no mérito, vamos fazer o nosso juízo de valores, tudo dentro da lei. Mas no primeiro momento, é a legalidade para fazer a admissibilidade do procedimento”.

Parecer da Procuradoria A Procuradoria Jurídica da CMfor aceitou todas as ações apresentadas contra o vereador Inspetor Alberto (PL). Os casos que envolvem o vereador bolsonarista são referentes a um vídeo maltratando um porco e outro com ameaças ao então prefeiturável, Evandro Leitão (PT), onde Inspetor grita "prepara o teu caixão". Ambos os casos também viraram inquéritos na Polícia. No caso das ameaças, o vereador aceitou acordo para pagar cinco salários mínimos. Há também uma ação apresentada pelo deputado Guilherme Sampaio (PT), devido ao vereador relacionar o Partido dos Trabalhadores a facções. O parecer da Procuradoria será analisado no Conselho, mas como disse o relator do caso, o grupo trabalha de forma independente, embora afirme que o que puder ser aplicado, será utilizado pelo Conselho de Ética para emitir o parecer.

Seis representações contra o vereador no Legislativo: 1631/2024: ouvidoria protocolado por um cidadão

1633/2024: grupo de parlamentares, incluindo De Assis; Larissa Gaspar; Renato Roseno

1648/2024: maus-tratos a porco, protocolado pela Associação Deixe Viver

1649/2024: maus-tratos a porco, protocolado pelo deputado Célio Studart

0219/2024: agressão à vereadora Ana Paula

1022/2025: deputado Guilherme Sampaio sobre o vereador relacionar o PT a facções criminosas Maus-tratos a porco Uma das representações contra Inspetor Alberto é referente ao vídeo no qual ele aparece trajado com uma blusa da Seleção Brasileira e, por cima, um colete balístico com adesivo do então candidato a prefeito, André Fernandes (PL). No registro, ele carrega um porco, usado no registro em alusão a Evandro Leitão (PT), então oponente de André e atual prefeito de Fortaleza. Ele puxa o porco, o derruba e coloca o joelho direito na parte superior do animal enquanto diz “Você vai para a panela”. Em seguida, o vereador ergue o animal e antes de soltá-lo, finaliza: “Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho”. Eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024 com 7.913 votos, Inspetor Alberto integra o Partido Liberal e é policial há mais de 30 anos, de acordo com seu perfil na Câmara.