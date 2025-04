Vereadores cassados em Juazeiro do Norte acreditam que decisão será revertida

Vereadores afirmam que irão recorrer da decisão judicial / Crédito: Reprodução/TSE

Dois dos três vereadores de Juazeiro do Norte que foram cassados, em primeira instância, após denúncia de fraude à cota de gênero em partidos políticos nas eleições de 2024 repercutiram a decisão da Justiça Eleitoral e declararam acreditar na reversão do entendimento que os cassou. As falas ocorreram em entrevista durante visita institucional de comitiva de Juazeiro do Norte ao O POVO, no último dia 15. Os parlamentares Boaz das Rotatórias (PL) e Lukão (PSDB) estiveram na comitiva que viajou a Fortaleza e disseram respeitar a decisão judicial, mas reforçaram que não concordam com a medida. A decisão que cassou ambos, além do vereador Badú (Mobiliza), foi proferida pelo juiz Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante, da 28ª Zona Eleitoral, em Juazeiro do Norte.