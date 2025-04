Juazeiro do Norte: PF realiza operação para apurar compra de votos para deputados

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral do município, em desfavor de um dos investigados. A investigação tramita sob segredo de Justiça. Eles podem responder pelos crimes de compra de votos e falsidade ideológica, que somadas as penas podem levar a nove anos de reclusão.

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação nesta quarta-feira, 16, em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, que investiga crimes de corrupção eleitoral e outras infrações penais conexas, relacionadas à suposta compra de votos para candidatos aos cargos de deputado federal e estadual no Ceará. Os nomes dos parlamentares não foram divulgados.

Os trabalhos da PF começaram após um dos investigados registrar boletim de ocorrência (B.O) na Polícia Civil em Juazeiro do Norte, dizendo que foi "contratado" para aliciar eleitores em troca de votos para determinados candidatos.

A investigação

Ainda de acordo com o próprio investigado, o contratante teria fornecido valores tanto para a compra de votos quanto para a execução do serviço de aliciamento. Após a eleição do ano em questão, o contratante acusou o investigado que registrou o B.O de não cumprir com o suposto acordo, visto que os candidatos não obtiveram a votação esperada no pleito.

O objetivo dos mandados realizados pela PF nesta quarta-feira é de confirmar a materialidade do crime, identificar a origem dos recursos e esclarecer os vínculos entre o contratante, o aliciador e os candidatos supostamente beneficiados.