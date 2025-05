São Benedito: TRE-CE rejeita cassação e mantém mandatos de prefeito e vice

Ação movida pela oposição indicava supostas práticas de abuso de poder político e condutas vedadas durante as eleições de 2024. Corte julgou improcedente a denúncia

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou o pedido de cassação dos diplomas e de inelegibilidade do prefeito de São Benedito, Saul Lima Maciel (PT), e do vice Francisco Teixeira Jorge Filho, conhecido como Chiquinho da Rodoviária (Republicanos).

"As provas coligidas aos autos não demonstram a gravidade necessária das condutas para caracterização do abuso de poder, sendo insuficientes para justificar a cassação dos mandatos e a inelegibilidade dos investigados", consta em trecho do acórdão publicado nesta terça-feira, 13.