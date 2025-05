IJF: João Gilberto Gomes Macedo assume superintendência após troca na Saúde

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD); secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo; prefeito Evandro Leitão (PT); e o novo superintendente do IJF, João Gilberto Gomes Macedo / Crédito: Reprodução/Instagram/Evandro Leitão

Tenho a convicção de que ele seguirá o bom trabalho que a Dra. Riane desempenhou à frente do IJF. De nossa parte, terá todo o apoio e prioridade", disse Evandro, afirmando que Macedo tem a "total confiança" dele para gerenciar o hospital. Já Riane Azevedo assume a SMS após a ex-secretária Socorro Martins informar ao prefeito, na noite dessa segunda-feira, 19, que estava deixando o cargo devido a "questão familiar e estritamente pessoal".

A substituição foi confirmada pelo prefeito em publicação nas redes sociais na manhã desta terça, 20. "Agradeço à querida Dra. Socorro por toda sua dedicação e desejo muito sucesso à Dra. Riane, que já vinha realizando um grande trabalho no IJF e que, certamente, fará uma grande gestão à frente da SMS". Quem é o novo superintendente do IJF? João Gilberto Gomes Macedo é formado pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, com residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Manoel Victorino em Salvador, na Bahia.

Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Associação Médica Brasileira (AMB), realizou a segunda residência em Cirurgia de Mão e Microcirurgia na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O novo superintendente do IJF também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão (SBCM).