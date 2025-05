Adjunto deve assumir superintendência do IJF

Com a troca na Secretaria da Saúde de Fortaleza, muda também o comando do Instituto José Frota (IJF). A superintendente do principal hospital de Fortaleza, a médica anestesiologista Riane Azevedo, foi remanejada para a Secertaria da Saúde. Com isso, deve assumir o IJF o atual superintendente adjunto, João Gilberto Gomes Macedo, ortopedista e traumatologista.

Riane assume a Saúde Municipal no lugar de Socorro Martins, cuja exoneração foi anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT). Conforme o prefeito, ela deixa o cargo a pedido.