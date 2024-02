Lula retira Parque de Ubajara de privatização e mantém Jericoacoara em concessão

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O modelo previsto para as unidades de conservação é o de concessão dos serviços prestados nos locais, inclusive, com cobrança de ingresso para entrar nos parques e exigência de conservação ambiental

Crédito: TATIANA FORTES/ GOVERNO DO CEARA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retirou oito Parques brasileiros do Programa Nacional de Desestatização (PND) do Governo Federal, incluindo o de Ubajara, no Ceará.

Porém, em mesmo decreto, publicado nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, manteve 11 unidades de conservação no Programa de Parcerias de Investimento (PPI), incluindo Jericoacoara.