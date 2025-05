Rico Melquíades na CPI das Bets: veja o que influenciador revelou

RICO Melquíades, influenciador digital, durante CPI das bets / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O influenciador Rico Melquíades, vencedor do reality show "A Fazenda 13", esteve presente na CPI das Bets nesta quarta-feira, 14. A CPI o convocou por considerar que a atuação dele "é relevante para a apuração do uso indevido de publicidade digital na disseminação desses jogos".

Melquíades é divulgador da casa de apostas Zeroum, criada pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A empresa não obteve autorização do Ministério da Fazenda, mas funciona ancorada em uma decisão judicial. Após ser barrada, Deolane vendeu a bet para um amigo. Vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record, o influenciador contou que mantém contrato de publicidade com a bet Zeroum e recebe por isso um valor fixo, que não depende da adesão de novos usuários. Ele afirmou que faz apostas diariamente. "Jogo para me divertir e aliviar a minha ansiedade, assim como faço uso do cigarro", relatou.

CPI das Bets: ENTENDA o que é a investigação aprovada pelo Senado Com 10 milhões de seguidores no Instagram, Melquíades é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas, que apura a promoção irregular de jogos de azar online por meio de influenciadores digitais.

Rico Melquíades joga no "Tigrinho" durante CPI A CPI das Bets pediu para que Rico Melquíades mostrasse em tempo real, com o próprio aparelho celular, uma sequência de apostas no chamado "jogo do tigrinho". O objetivo dos senadores com o pedido ao influenciador era comprovar se ele tem um cadastro próprio para jogar ou se usa uma chamada "conta demo" - um login que permite simular apostas em uma página paralela, sem movimentação de dinheiro. Em seu depoimento, ele disse que nunca utilizou tal recurso para promover as apostas e que não possui envolvimento com empresas irregulares.