CPI das Bets quer indiciar Virgínia, Rico e outros influencers, mas votação é incerta

Os senadores veem indícios de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, pela falta de indicação de publicações como peças publicitárias. Além disso, analisam a possibilidade de enquadrar alguns influenciadores em crimes como o de estelionato.

A CPI das Bets estuda incluir, no relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), pedido de indiciamento da influenciadora digital Virgínia Fonseca e de outros influenciadores que divulgam sites de apostas.

Apesar da predisposição em incluir influenciadores no relatório final, é provável que o texto nem seja apreciado pela comissão. Há um movimento de senadores da "bancada das bets" para esvaziar a CPI e os trabalhos têm sido marcados por falta de quórum.

"Me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí o Brasil vai saber quem são os 'pizzaiolos'", afirmou a relatora nesta quarta-feira, 14.

A CPI colheu o depoimento, nesta quarta, do influenciador digital Rico Melquíades, vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record. Ele é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas.

Aos senadores, ele repetiu a estratégia de Virgínia Fonseca, ouvida na véspera, e disse que apenas firma contratos de publicidade com uma empresa de apostas porque a legislação assim o permite.