Procuradoria Regional Eleitoral investiga municípios com mais votantes do que habitantes

O Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, por meio do seu procurador, Samuel Miranda Arruda, enviou à Corregedorial Regional do Tribunal Regional do Ceará (TRE/CE), comandada pelo desembargador Francisco Gladyson Pontes, ação que investiga transferências ilegais de eleitores em 18 municípios cearenses nas eleições de 2024. O procedimento foi instaurado após a constatação dos locais onde tiveram mais votantes no último pleito do que habitantes, incluindo lista de pessoas não votantes, até de 15 anos de idade, e os que possuem voto facultativo, ou seja, aqueles de 16 a 18 anos e mais de 70 anos.