Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva é eleita nova presidente do TRE-CE

Nova diretora do TRE-CE, Maria Iraneide, ao lado do novo vice e corregedor, Emanuel Albuquerque / Crédito: Ascom/TRE

A desembargadora Maria Iraneide Moura Silva é a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Com ela, assume como vice e corregedor o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. A eleição ocorreu nesta terça-feira, 8, no Pleno do TRE-CE. Eles ficam durante o biênio 2025-2027. A posse, por sua vez, ocorre em junho. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp A votação foi unânime. Durante a sessão, o atual presidente, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, explicou que ambos foram eleitos como membros efetivos do TRE-CE pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) na última quinta-feira, 3.

"Parabenizo a desembargadora Iraneide, uma mulher de grande competência, simpatia e excelente relacionamento com todos. Tenho plena convicção de que ela realizará uma administração exemplar", projetou. TRE-CE: Quem é a nova presidente? Natural de Sobral, Maria Iraneide Moura Silva é desembargadora no TJCE desde 2011. Ela é presidente do Conselho Editorial e de Biblioteca do Justiça cearense e integrante da 2ª Câmara de Direito Público. Especialista em Processo Civil, ingressou na magistratura em 1986. A nova presidente do TRE-CE chegou a assumiu a Vara Única da Comarca de Pereiro, atuando ainda nas comarcas de Coreaú, Independência, Pentecoste e Baturité.

Dez anos depois, foi promovida para a comarca de Fortaleza. Assumiu a titularidade da 15ª Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (UJECC), depois foi para a 16ª UJECC. Na Capital, foi diretora do Fórum Eleitoral, em 2011. Em julho do mesmo ano, seguiu ao TJCE, onde integrou a então 8ª Câmara Cível. Entre 2017-2019, foi ouvidora. Já em 2023, tomou posse como suplente da Corte Eleitoral, no TRE-CE. TRE-CE: Quem é a novo vice-presidente? Desde 2009, Emanuel Leite Albuquerque é membro do TJCE. Ele também é da 1ª Câmara de Direito Privado e do Centro de Inteligência da Justiça cearense.

Na suplência do TRE-CE, o agora vice está desde 2021, com recondução neste novo mandato. Na Justiça Eleitoral, participou da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará (Cejai), durante o biênio de 2007-2008. Em junho de 2023, tomou posse como suplente da Corte. Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), o magistrado, entre 1986 e 1992, foi juiz nas comarcas de Reriutaba, Mauriti, Redenção e Crateús, de onde é natural. Além disso, Emanuel Albuquerque foi juiz titular da 2ª Unidade dos Juizados de Pequenas Causas, da 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza e da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Também foi juiz eleitoral da 117ª Zona de Fortaleza, entre 2007 e 2009.