Prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva acredita que vai reverter cassação de mandato no TRE

Guilherme Saraiva e seu vice, Vevé Siqueira, foram cassados pela Justiça por supostas contratações ilegais no período eleitoral, doação de terrenos e imóveis, realização de obras com possível impacto político e distribuição de benefícios sociais

Em seu segundo mandato, Guilherme Saraiva (PT) , prefeito de Barbalha , município distante 548,30 km de Fortaleza, disse acreditar que vai reverter a cassação de seu mandato como prefeito no município no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após decisão da Justiça Eleitoral em 5 de março.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Isso é mais uma ação da própria oposição mesmo, querer mudar a vontade popular. A gente respeita muito a Justiça e acredita, e é por isso que a gente está tão tranquilo, porque a gente sabe que a lei foi respeitada tudo direitinho”, disse.

A ação contra a chapa foi movida pela coligação do adversário de Guilherme, Antônio Neto (PSDB), derrotado nas eleições de outubro. As acusações giram em torno de supostas contratações ilegais no período eleitoral, doação de terrenos e imóveis, realização de obras com possível impacto político e distribuição de benefícios sociais.

Guilherme se defende: “A gente tem uma equipe, não só de um, mas de vários advogados especialistas em várias áreas de direito público, de especialista em tribunal de contas, em direito eleitoral, para que a gente respeite o máximo possível as leis. E nós fizemos várias assembleias, anteriores ao ano da eleição, para saber como é que a gente poderia tomar as nossas atitudes que a gente julgava necessárias para a cidade, e ao mesmo tempo respeitando a lei”.

“Então, vale dizer que essa é uma ação que foi a única narrativa que a oposição da Barbalha levantou durante a campanha, era que ia ganhar na Justiça, no tapetão, que não ia ganhar no voto”, comentou o prefeito.