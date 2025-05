O papel político dos papas: influências e polêmicas

Cardeais em preparação ao conclave para escolher o sucessor do papa Francisco / Crédito: Tiziana Fabi / AFP

Poder e religião se entrelaçam na figura mais simbólica da Igreja Católica e principal liderança: o papa. Muito além de líder central, os pontífices representam como chefes de Estado, hoje, o menor país em extensão territorial, o Vaticano. Revisitando a história, os papas desempenharam funções importantes em decisões que impactaram governos, além de contribuírem para o encerramento de conflitos. Mas nem sempre o grande líder do catolicismo passou longe de um papado sem polêmicas e ações controversas ao que se espera de uma figura religiosa, como no caso do papa Pio XII.

Governando sob uma monarquia absolutista, em que o pontífice concentra todos os poderes, cada papado é marcado pelo duplo papel que compreende ser chefe de Estado, com funções administrativas e diplomáticas, e líder supremo de fieis do catolicismo, que são guiados moralmente pela figura religiosa. Os papas ocupam lugar como governantes importantes antes mesmo de o Vaticano existir e ser uma cidade-estado independente. No século XIX, quando a Santa Sé era dona de territórios que formam a maior parte do que hoje é a Itália, os pontífices concentravam grande poder. Em 1929, o Vaticano foi criado a partir de um documento assinado pelo fascista Benito Mussolini e o papa Pio XI, quando firmaram o Tratado de Latrão e o país se tornou, enfim, independente. Anos e anos de história recontam grandes marcos de papados que se sucederam, deixando legados e, também, controvérsias.

Papas que foram grandes influências políticas Papa Pio VII e Napoleão Dois protagonistas do século XIX, o papa Pio VII, que liderou entre 1800 e 1823, travou um verdadeiro embate contra Napoleão Bonaparte, no período de instabilidade pós-Revolução Francesa. O antecessor do Pio VII, o papa Pio VI, foi exilado pelos franceses em Valence. O cardeal beneditino Barnaba Chiaramonti foi eleito em março de 1800. Inicialmente, Napoleão e Pio VII tinham em comum o objetivo de reconciliar a igreja com o Estado na França, o que culminou na Cordata de 1801, mas a relação entre os dois começou a ruir rapidamente. Napoleão, em 1809, no ápice do seu poder, ordenou a prisão e o sequestro do papa, o que concretizou a ruptura entre os dois, em uma relação que já apresentava tensões de anos anteriores.

A partir desse momento, conflitos e resistência moldaram as relações entre a Igreja Católica contra o imperador e sua forma de governar. Após a queda de Napoleão, papa Pio VII regressou aos Estados Papais em 1815, com reconhecimento pela resistência ao então imperador. Inglaterra: papa Clemente VII e o divórcio de Henrique VIII Uma solicitação de divórcio contribuiu para abalar as relações entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica em meados de 1530. Nobres e religiosos assinaram uma carta em que pediram a anulação do casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, para que ele pudesse firmar matrimônio com Ana Bolena.

O rei Henrique VIII iniciou um processo de oposição à Igreja Católica na Inglaterra após o papa Clemente VII não aceitar seu pedido de divórcio. A medida originou a Reforma Religiosa inglesa, nomeada de Anglicana. Henrique VIII foi excomungado pelo papa após se nomear chefe supremo da igreja da Inglaterra, além de dissolver conventos e mosteiros. O papel de João Paulo II no fim da Guerra Fria O primeiro papa não italiano em 456 anos, Karol Jozef Wojtyla, o papa João Paulo II, cumpriu função importante no fim da Guerra Fria. em 1989, no Vaticano, ocorreu o primeiro encontro entre um papa e um secretário-geral do Partido Comunista soviético, Gorbatchov. Anos do seu papado foram marcados pela sua luta contra o comunismo na Polônia.