O segredo por trás da fumaça do Vaticano na eleição do papa

O processo para determinar o sucessor do papa Francisco tem início nesta quarta-feira (7/5) com o conclave , o encontro em que 133 cardeais da Igreja Católica devem votar em seu escolhido para o cargo.

Reuters Fumaça branca sobe da chaminé acima da Capela Sistina, no Vaticano, indicando que um novo papa foi eleito, em 13 de março de 2013

Ela nem sempre fez parte do ritual, entretanto. Entre os anos 1800 e o início do século 20, as cédulas usadas pelos cardeais eram queimadas após cada votação como forma de indicar que não havia sido alcançado um consenso para a eleição.

Era a ausência de fumaça que sinalizava que um novo papa havia sido escolhido.

O processo mudou em 1914, quando a fumaça preta passou a indicar que os cardeais reunidos ainda não haviam chegado ao consenso de dois terços necessário para eleger um novo papa, e a branca, que haviam concordado em um dos nomes.

Mas de onde vem a fumaça e como ela é produzida?