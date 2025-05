Lula viaja para Rússia e China com reuniões previstas com Putin e Xi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta terça-feira (6) para Rússia e China, onde se reunirá respectivamente com Vladimir Putin e Xi Jinping, em um cenário internacional transformado com o retorno de Donald Trump e sua guerra comercial.

O Kremlin anunciou que 29 mandatários estrangeiros, incluindo Xi e o cubano Miguel Díaz-Canel, estarão presentes.

A cerimônia deve ter um ambiente pesado: espera-se que Putin utilize o seu discurso para justificar a ofensiva lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, que provocou dezenas de milhares de mortos.

Para a ocasião, Putin ordenou este ano um cessar-fogo unilateral de 8 a 10 de maio.

Diplomatas do Itamaraty estimam que a reunião bilateral entre Lula e Putin será uma "oportunidade para uma conversa" sobre a Ucrânia, após as tentativas infrutíferas do presidente brasileiro de impulsionar um plano alternativo de paz junto com a China.