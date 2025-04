Após reforma, Glêdson reduz de 21 para 17 o número de pastas na gestão

Todos os servidores comissionados foram exonerados no dia 31 de março, e nos próximos dias, aqueles que permanecerão na administração serão nomeados oficialmente

Todos os servidores comissionados foram exonerados no dia 31 de março, e nos próximos dias, aqueles que permanecerão na administração serão nomeados oficialmente. Segundo a Prefeitura, a reestruturação busca otimizar a gestão pública e aumentar a eficiência na prestação de serviços.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte anunciou mudanças no secretariado municipal como parte da reforma administrativa aprovada recentemente. A mudança reduziu o número de secretarias de 21 para 17.

Com a nova organização, algumas secretarias mantiveram seus gestores, enquanto outras passaram por mudanças.

No Gabinete do Prefeito, Sandra Cavalcante segue à frente da pasta, assim como Walberton Carneiro Gomes continua na Procuradoria Geral do Município.

Na Controladoria e Planejamento Geral, José Maria Ferreira Pontes Neto assume como controlador-geral.

Leandro Saraiva Dantas de Oliveira permanece como Secretário de Finanças, e Jesus Rogério de Holanda segue como Presidente do Previjuno.