Vaticano adia a canonização do beato 'influencer' após a morte do papa

O jovem, nascido em Londres, de pais italianos em 1991, cresceu em Milão, no norte da Itália. Ele passou as férias na segunda casa de sua família em Assis e morreu de leucemia fulminante em Monza.

"Após a morte do Sumo Pontífice Francisco, informamos que a celebração eucarística e o rito de canonização do beato Carlo Acutis (...) foram adiados", disse o Vaticano em um comunicado.

Ele foi beatificado em 2020, e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação no pâncreas e a cura de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, as famílias pediram a intercessão do adolescente.

