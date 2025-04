Protesto, elogio de filho do Lampião e "aquilo roxo"; como foi a visita de Collor ao Ceará

Ex-presidente Fernando Collor ao lado do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, em agenda no município de Juazeiro do Norte em 1991 / Crédito: Arquivo O POVO

O ex-presidente da República, Fernando Collor, está preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi o vitorioso na primeira eleição direta após o período da Ditadura Militar e em meio a um governo marcado por diversas polêmicas como o confisco da poupança, acusações e impeachment. Em um dos momentos marcantes durante a sua passagem na presidência, está a visita ao Estado do Ceará onde sofreu diversas manifestações de sindicatos, lideranças partidárias e movimentos estudantis, ocasião onde disse ter "aquilo roxo" em ato de macheza, rendendo elogios do filho do maior cangaceiro do país, e de início dos protestos organizados que levaram a sua queda.

Relembre a tumultuada visita de Collor ao Ceará No dia 2 de abril de 1991, no segundo ano de seu mandato, o então presidente Fernando Collor viajou até Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, para anunciar a liberação de 22,9 bilhões de cruzeiros para obras de saneamento e o custeio agrícola na região. Desde a sua chegada, a movimentação de grupos foi intensa. Collor se reuniu com cerca de 20 prefeitos do Cariri, que precisou ser interrompida depois de perceber que partidos de esquerda, sindicados e estudantes estavam distribuindo panfletos convocando para o ato que aconteceria às 9h40 do dia seguinte no Memorial Padre Cícero, praça que ficou tomada por cerca de mil seguranças do Exército, Policia Militar, Federal e Civil. Collor no Ceará: organizações marcam protesto A assessoria presidencial esperava que a presença de Frei Damião no palanque com Collor impediria manifestações mais assíduas. Porém, as vozes não foram barradas e o panfleto assinado por Assinado pelo PT, PCdoB, PDT, PSB, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Bancários, professores e entidades estudantis convocava: