Entenda porque o ex-presidente Fernando Collor foi preso

O ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado em 2023 a oito anos e dez meses de prisão por corrupção , foi preso nesta sexta-feira, 25, por ordem do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, informou à AFP uma fonte da Polícia Federal.

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e será submetido à homologação do plenário da Corte nesta sexta-feira.

Quando foi decretada a prisão, por meio de nota, a defesa do ex-presidente disse que recebeu a decisão com "surpresa e preocupação".

Após a sentença condenatória, os réus ainda podiam apresentar dois tipos de recursos. No entanto, somente com a rejeição dos segundos embargos é que a ordem de prisão ou execução da pena poderia ser expedida.

O ministro Alexandre de Moraes rejeitou os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-presidente Fernando Collor e de outros condenados no mesmo processo, autorizando o cumprimento imediato das sentenças.

Na nova tentativa, a defesa recorreu com embargos infringentes, sustentando que deveriam prevalecer os votos divergentes dos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que sugeriam penas mais brandas.

Moraes, no entanto, considerou o recurso “meramente protelatório”, com o intuito de adiar o desfecho do processo. Com isso, determinou a certificação do trânsito em julgado e a execução imediata da decisão condenatória.

Na mesma decisão, o ministro também rejeitou os embargos de Leoni Ramos, condenado a quatro anos e um mês de reclusão, e de Duarte Amorim, sentenciado a penas restritivas de direitos, sob a mesma justificativa.