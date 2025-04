Janja se emociona e lembra apoio do papa Francisco a Lula durante prisão do petista

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se emocionou ao relembrar que o papa Francisco trocou cartas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enquanto o petista esteve preso em Curitiba (PR). Segundo Janja, Lula passou a segunda-feira, 21, pensativo, após a morte do pontífice, sentindo que "perdeu um amigo querido e um companheiro de caminhada".

Janja contou que o período da prisão foi especialmente doloroso para Lula, agravado pela perda do neto, Arthur Araújo Lula da Silva, em 2019, aos sete anos de idade. "Ele (Lula) decidiu escrever ao líder espiritual", disse.

A resposta de Francisco, segundo ela, teve um impacto profundo no petista. "A mensagem do papa Francisco naquela circunstância foi fundamental para ele saber que estava no caminho certo, da busca (pelo reconhecimento) da inocência", afirmou Janja.

"E um filme foi passando na minha cabeça porque, em fevereiro, eu tive um encontro com ele, bastante emocionante, que ocorreu depois que ele (Francisco) tinha saído do hospital."

Janja se referiu ao encontro com o papa em 12 de fevereiro deste ano em audiência no Vaticano. Na época, a primeira-dama disse ter agradecido ao pontífice pelas orações pela saúde de Lula e conversado com ele sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a Cúpula de Líderes do G-20, no Rio de Janeiro, em 2024.